Médico de Taisha dice que son 20 las muertes de menores por enfermedades no controladas

Médico puntualiza que son 20 los niños que han muerto en Taisha por inadecuadas condiciones de salud

La Comisión de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional informó que en el marco de la investigación que realiza en torno a los fallecimientos de niños y niñas de las nacionalidades Shuar y Achuar entre noviembre de 2024 y abril 2025, la mesa recibió los criterios del médico Pablo Ponce, representante de la Fundación de Voluntarios Violín Rojo.

El médico sostuvo ante la Comisión que son 20 las muertes de de niños y niñas en el cantón Taisha, ubicado en la provincia de Morona Santiago, a causa de enfermedades no controladas como leptospirosis, leishmaniasis, dengue y malaria.

Además, Ponce detalló una serie de problemas que, en su criterio, deben ser solucionados de forma urgente para prevenir más fallecimientos en las comunidades de esta provincia amazónica, como la contratación de médicos, pues actualmente, “en la zona existen únicamente médicos rurales que hacen todo lo que pueden con lo que tienen”.

El médico cuestionó también las críticas de la ciudadanía al uso de medicina ancestral en la zona, y dijo que carecen de fundamento, ya que su uso “es un intento desesperado de madres y padres por salvar la vida de sus hijos hasta que los médicos puedan ingresar a sus comunidades y atenderles”.

Por su parte, el legislador Ronald González sostuvo que la prevalencia de estas enfermedades se debe a que, según la última encuesta nacional de desnutrición crónica infantil, el 36.7% de niñas y niños de Taisha consumen agua contaminada con la bacteria escherichia coli.

Los miembros de la comisión hicieron una llamado al Gobierno Nacional a tomar las medidas preventivas necesarias.