Japón: Un oso ataca y deja tres heridos en zona urbana de Fukushima

Oso siembra el pánico y ataca a trabajadores en Fukushima

Un oso negro asiático provocó momentos de tensión en una zona comercial y residencial de la región de Fukushima, en Japón.

El animal atacó a varias personas, ingresó a instalaciones industriales y obligó a las autoridades a declarar una alerta mientras intentan localizarlo.

Ataque de oso en Fukushima deja varios heridos

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un oso negro asiático persigue a un trabajador en el ingreso de una planta siderúrgica ubicada en Fukushima, al noreste de Japón.

En las imágenes se observa cómo el animal alcanza al hombre y lo derriba antes de continuar su recorrido por la zona.

De acuerdo con medios locales, al menos tres personas resultaron heridas durante los incidentes registrados entre áreas industriales y sectores residenciales.

Entre las víctimas se encuentran trabajadores de la planta y una mujer que se encontraba en el vecindario.

Tras el primer ataque, el oso abandonó las instalaciones iniciales y se desplazó hacia otro complejo cercano, donde habría atacado a una persona más.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector y movilizó a equipos de emergencia y seguridad.

Testigos señalaron que el animal era de gran tamaño y que incluso fue visto caminando sobre el tejado de una vivienda, lo que incrementó la alerta en la comunidad.

Autoridades mantienen operativo para localizar al animal

Hasta la mañana del miércoles, las autoridades japonesas informaron que el oso posiblemente permanecía dentro de uno de los edificios industriales de la zona.

Por esta razón, la Policía estableció un operativo especial para controlar la situación y evitar nuevos ataques.

Las autoridades decretaron una alerta de emergencia por presencia de oso, mientras equipos especializados trabajan para localizar al animal y reducir el riesgo para la población.

Los incidentes con osos han aumentado en Japón durante los últimos años.

Datos oficiales señalan que en 2025 se registró un número récord de ataques, con 13 personas fallecidas y más de 230 heridas en diferentes regiones del país.