Retiran más de 4 000 productos irregulares de local comercial de La Bahía en Guayaquil

Cosméticos y perfumes decomisados en local comercial ubicado en La Bahía en Guayaquil

Autoridades de control ejecutaron un nuevo operativo para retirar del mercado cosméticos que se venden a la ciudadanía sin controles de calidad y que pueden ser nocivos.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), junto a agentes de la Policía Nacional, clausuró un establecimiento comercial en el centro de Guayaquil donde se detectaron más de 4 000 unidades de productos cosméticos ilegales.

El control fue ejecutado por técnicos de la Coordinación Zonal 8 de Arcsa, tras recibir una alerta a través de la aplicación Arcsa Móvil.

Durante el operativo la propietaria del establecimiento, de origen asiático, negó el acceso a los técnicos del Arcsa alegando barreras idiomáticas. Sin embargo, con el acompañamiento de la Policía Nacional, se pudo ingresar e identificar los productos irregulares.

La entidad de control señaló que durante la inspección, se identificó una gran cantidad de productos cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria, sin etiquetas, y con evidentes indicios de falsificación.

En total más de 4000 unidades representaban un riesgo grave para la salud de los consumidores, al tratarse de productos sin garantía sobre su composición, procedencia ni condiciones de almacenamiento.

El Arcsa clausuró de forma temporal el establecimiento e incautó todos los productos irregulares.