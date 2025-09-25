Autoridades retiran productos caducados y adulterados en farmacia en el sur de Quito

Un operativo de control permitió la identificación de irregularidades como venta de medicinas caducadas y adulteradas en una farmacia ubicada en el sur de Quito.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó que sus agentes ejecutaron un operativo en una farmacia ubicada en los alrededores del Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi, en el sector de Nueva Aurora.

Según la Arcsa durante la inspección se retiraron 1 883 productos caducados y adulterados, entre medicamentos como analgésicos, antihipertensivos, anticonceptivos y antibióticos.

Además, se decomisaron cosméticos y dispositivos médicos a los que se les habían borrado las fechas de vencimiento para seguir siendo comercializados.

También , se evidenció la colocación indebida de inyecciones dentro del establecimiento, ya que se encontraron viales abiertos en la basura.

La Arcsa recuerda que está prohibido aplicar tratamientos invasivos en farmacias, por representar un grave riesgo para la salud de las personas.

Además, hace un llamado a la ciudadanía a adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre la fecha de caducidad y condiciones de empaque.

Si el usuario detecta fallas puede reportar irregularidades a través de la aplicación gratuita Arcsa Móvil, o llamando al ECU 911.