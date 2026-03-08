Con grúas retiran vehículos que quedaron atrapados por incendio en edificio Multicomercio

En una acción cordinada con Policía Nacional, Bomberos de Guayaquil y Agentes de Control Municipal se inició el retiro de vehículos que quedaron atrapados en el interior del edificio Multicomercio en Guayaquil.

El edificio Multicomercio, ubicado en Eloy Alfaro y Brasil, sufrió el pasado 11 de febrero un voraz incendio que afectó gran parte de su estructura y en su interior, an la zona de parqueaderos, varios vehículos quedaron atrapados por varias semanas.

Sin embargo, hoy domingo 8 de marzo, tras casi un mes del incendio la Gerencia de Riesgos, brindó acompañamiento a las personas afectadas por el incendio en el edificio Multicomercio.

Con ayuda de una grúa se procedió a sacar uno por uno a los vehículos afectados, para luego facilitar el ingreso organizado y seguro en el registro y posterior retiro de los vehículos.