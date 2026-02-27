Una embarcación se incendió en el muelle de Posorja este viernes 27 de febrero de 2026
Incendio consume un embarcación en muelle de Posorja, en Guayaquil
Bomberos Guayaquil
27 feb 2026 - 11:35
Una embarcación se incendió, la mañana de este 27 de febrero de 2026, en un muelle de la parroquia Posorja, en Guayaquil, provincia del Guayas.
La alerta fue recibida a las 09:40 a través de la sistema de emergencias ECU 911, donde se informó que la nave se encontraba en llamas. Entonces, acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
Según el ECU 911, el equipo de socorro realizó labores de sofocación del fuego, control de la emergencia y verificación de posibles riesgos adicionales en la zona.
Esa central de emergencias señaló que no se han registrado personas heridas ni atrapadas a causa del incendio. El un video se ve como el fuego consume la embarcación.
