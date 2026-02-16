Gestión de Riesgos asegura que el 100% de permisos en edificio Multicomercio estaban inactivos

Un voraz incendio se desató la mañana del miércoles 11 de febrero en el edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil. Tras el evento nuevos detalles se revelan en torno a los permisos de funcionamiento de los locales en el lugar.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó en un comunicado la mañana de este lunes 16 de febrero que, según la documentación remitida por el Municipio de Guayaquil, el 100% de los permisos del Centro Comercial Multicomercio constan como inactivos o con licencias no renovadas.

Además, señaló omisiones y deficiencias en los documentos entregados, ya que de ocho ítems solicitados, cuatro no fueron remitidos y los otros cuatro presentan información incompleta.

Dentro de esto, la entidad asegura que se evidenciaron deficiencias formales en los documentos, tales como actas sin firma de responsabilidad, secciones incompletas, entre otras.

Esta cartera de Estado anunció que continuará con el análisis técnico correspondiente de toda la documentación, lo que incluirá las medidas necesarias orientadas a mitigar riesgos futuros.