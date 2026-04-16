A 10 años del terremoto del 16A en Ecuador: El riesgo sísmico persiste

Han pasado diez años desde el terremoto que marcó a Ecuador, pero la amenaza sísmica sigue siendo una realidad constante. El país está ubicado en una zona donde las placas tectónicas chocan, lo que provoca movimientos frecuentes que pueden convertirse en tragedias.

El sismo del 16A, de magnitud 7.8, dejó una huella profunda en provincias como Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, no fue un evento aislado, sino parte de un comportamiento natural que continúa activo.

Según registros del Instituto Geofísico (IG), entre 2012 y 2025 se han detectado más de 1 500 sismos de magnitud 4 o superior, lo que confirma que el país se mantiene en constante movimiento.

Un país que tiembla: entender el riesgo

El riesgo sísmico no depende solo de que ocurra un terremoto. En realidad, se compone de tres factores clave que determinan qué tan grave puede ser un evento.

Amenaza sísmica

Primero está la amenaza sísmica, es decir, la probabilidad de que ocurra un temblor fuerte en un lugar determinado. Este factor no se puede evitar.

Vulnerabilidad

El segundo elemento es la vulnerabilidad, que tiene que ver con la calidad de las construcciones. Edificios mal diseñados o informales aumentan el peligro.

Exposición

El tercer componente es la exposición, que se refiere a cuántas personas y estructuras están en zonas de riesgo. En Ecuador, el crecimiento acelerado de las ciudades ha elevado este factor.

Mapa de Riesgo Sísmico IGEPN

Zonas sísmicas en Ecuador

El mapa de peligro sísmico revela que no todo el país enfrenta el mismo nivel de riesgo. Estas son las principales zonas, según estudios difundidos por el IG:

Zona de muy alta amenaza (rojo)

Costa central y norte, especialmente Manabí y Esmeraldas.

Zona de alta amenaza (naranja)

Parte de la Sierra centro-norte y zonas cercanas a fallas geológicas.

Zona de amenaza media (amarillo)

Regiones intermedias entre la Costa y la Sierra.

Zona de baja amenaza (verde claro)

Amazonía en sectores más alejados de fallas activas.

Zona de muy baja amenaza (verde oscuro):

Nororiente del país.

Mapa sísmico de Ecuador IGEPN

En ciudades como Quito, también se registran niveles elevados debido a fallas cercanas, lo que incrementa el riesgo pese a estar en la Sierra.

El problema no es solo el suelo, sino las construcciones

Uno de los hallazgos más duros tras el terremoto de 2016 fue que muchas edificaciones colapsaron por fallas estructurales, no solo por la fuerza del sismo.

En Ecuador, cerca del 70% de las viviendas son informales, lo que significa que no cumplen normas técnicas de construcción. Esto convierte cualquier temblor fuerte en un potencial desastre.

Además, más del 60% de la población vive en ciudades, lo que aumenta la concentración de personas en zonas vulnerables.

La falta de planificación urbana y control en las construcciones sigue siendo uno de los mayores riesgos ocultos del país.

Mapa de fuentes y sismos

El peligro sigue activo

Los estudios científicos han permitido elaborar mapas que muestran qué tan fuerte puede moverse el suelo en distintas zonas del país.

Estos mapas indican que gran parte del territorio puede experimentar sacudidas intensas, especialmente en la Costa y en sectores de la Sierra.

Incluso en escenarios considerados “menos frecuentes”, como eventos con periodos largos de retorno, los niveles de sacudida siguen siendo altos en varias regiones.

Esto confirma que el país no solo está expuesto, sino que debe convivir con un riesgo permanente.

Mapa peligro sísmico IGEPN

A diez años del 16A, la gran pregunta sigue siendo la misma. Aunque hay avances en monitoreo y estudios, la preparación ciudadana y estructural aún es insuficiente.

Persisten problemas como el desconocimiento del riesgo, la falta de cultura sísmica y decisiones políticas que no priorizan la prevención.

El reto no es evitar los terremotos, porque eso es imposible. El verdadero desafío es reducir el impacto cuando ocurran.

Ecuador tiembla y seguirá temblando. La diferencia entre una tragedia y una historia de resiliencia dependerá de qué tanto se actúe antes del próximo gran sismo.