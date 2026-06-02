Policía apelará sentencia contra dos sargentos que abatieron a presunto delincuente

La Policía Nacional anunció que apelará la sentencia emitida contra dos de sus uniformados por un caso ocurrido en Quito en 2016.

El pronunciamiento fue difundido el lunes 1 de junio de 2026, luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito emitiera una sentencia dentro del proceso seguido contra los sargentos Diego Trujillo y Leonardo Montalvo, investigados por una presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio durante la atención de una alerta ciudadana.

Policía anuncia recursos legales para revisar la sentencia

A través de un comunicado oficial, la institución indicó que impugnará la decisión judicial para que sea analizada mediante los procedimientos contemplados en la legislación ecuatoriana.

La entidad señaló que mantiene su confianza en el sistema de justicia y en las garantías del debido proceso.

Además, informó que su Departamento de Defensa Institucional continuará acompañando el caso y ejercerá las acciones legales que considere necesarias mientras el proceso avance en las siguientes etapas judiciales.

La investigación está relacionada con un operativo registrado en Quito en 2016, en el que los dos uniformados abatieron a un presunto delincuente.

A partir de ese hecho se inició una causa penal por una supuesta extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

Respaldo institucional a los uniformados procesados

En su comunicado, la Policía también expresó solidaridad con los dos sargentos y sus familias, quienes han enfrentado el proceso judicial durante varios años.

La institución destacó la trayectoria profesional de ambos servidores policiales y su labor en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que continuará brindando acompañamiento legal y respaldo institucional dentro del marco establecido por la ley, mientras se desarrollan las instancias judiciales pendientes.

Finalmente, la Policía Nacional ratificó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la seguridad ciudadana.