A 10 años del 16A: lo que Ecuador aprendió del terremoto que lo cambió todo

16 A: El terremoto que dejó una huella profunda y lo cambió todo

El terremoto del 16 de abril del 2026 sacudió principalmente la Costa ecuatoriana y dejó imágenes que aún siguen presentes: edificios colapsados, familias desplazadas y ciudades enteras afectadas.

Fue uno de los desastres más fuertes en la historia reciente del país y evidenció fallas en la construcción, la planificación y la respuesta ante emergencias.

Mientras Ecuador enfrentaba la tragedia, ya existían antecedentes claros en la región: el terremoto de Chile en 2010, con más de 500 muertos, y el de Haití en 2010, que dejó más de 316 000 víctimas.

Lo que Ecuador cambió después del 16A

Uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de construir mejor. Tras el terremoto, se reforzaron las normas para que las edificaciones sean más resistentes a los sismos.

Hoy, la construcción exige diseños más seguros, mejor uso de materiales y mayor control en cada obra.

Un punto clave es el uso correcto de materiales: por ejemplo, la arena de mar quedó descartada, ya que la sal deteriora el concreto y debilita las estructuras.

También se hizo énfasis en que las obras no queden solo en manos de maestros de obra, sino que cuenten con supervisión de ingenieros o arquitectos.

Sin embargo, uno de los retos que aún persiste es el control, especialmente en construcciones informales.

La importancia de estar preparados

Otro gran aprendizaje fue que no basta con construir bien, también hay que saber cómo actuar.

Después del 16A, se fortalecieron los simulacros, planes de evacuación y educación ciudadana para saber qué hacer durante un sismo.

Se empezó a hablar más de identificar zonas seguras, como espacios abiertos y alejados de ventanas o estructuras inestables.

Además, se mejoraron los sistemas para evaluar daños tras un terremoto, usando métodos simples para definir si una vivienda puede usarse, repararse o debe demolerse.

Lecciones desde Chile y Haití

Las experiencias de Chile y Haití dejaron enseñanzas claras que Ecuador intentó aplicar, aunque con resultados distintos.

Chile mostró que las normas estrictas de construcción sí funcionan: a pesar de un terremoto muy fuerte, muchas estructuras resistieron.

En cambio, Haití evidenció lo que ocurre cuando no hay control: construcciones débiles y falta de planificación aumentaron el número de víctimas.

Ecuador quedó en un punto intermedio: aprendió de ambos casos, pero aún enfrenta desafíos para aplicar controles en todo el territorio.

Lo que aún falta mejorar

A diez años del 16A, hay avances importantes, pero también pendientes.

La informalidad en la construcción sigue siendo uno de los mayores riesgos, especialmente en zonas urbanas en crecimiento.

También falta fortalecer la cultura de prevención. Muchas personas aún no participan en simulacros o no saben cómo actuar ante un sismo.

Otro reto es garantizar que las normas se cumplan en todos los niveles, no solo en grandes proyectos.

Recordar para no repetir

El terremoto de 2016 dejó una lección clara: los desastres naturales no se pueden evitar, pero sus efectos sí se pueden reducir.

Hoy, Ecuador tiene más herramientas, mejores normas y mayor conciencia, pero el desafío es mantener esos aprendizajes en el tiempo.

Recordar el 16A no es solo mirar al pasado, es una forma de prepararse para el futuro y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.