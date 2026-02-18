La vía Riobamba - Cuenca parcialmente habilitada tras aluvión en Alausí

El ECU 911 informó pasadas las 22:00 de este miércoles 18 de febrero que la vía E35 Riobamba – Cuenca fue parcialmente habilitada tras el aluvión registrado en el cantón Alausí.

La importante arteria vial fue cerrada, desde las 14:00 mientras los equipos de respuesta realizaban trabajos de limpieza por la acumulación de lodo y piedras.

Mediante el sistema de videovigilancia del ECU 911 se observó una alta congestión vehicular en el ingreso al cantón Alausí tras el evento producto de las fuertes lluvias en el sector.

"La vía Riobamba – Cuenca, en el sector de Alausí, se encuentra parcialmente habilitada, mientras continúan las labores de limpieza tras el evento registrado en la zona", escribió el ECU en su cuenta de X.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas.