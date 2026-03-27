Petroecuador nombra a Sebastián Maag Castro como gerente general subrogante

Otro cambio en el mando directivo de la empresa estatal Petroecuador se confirmó este viernes 27 de marzo del 2026.

Sebastián Maag Castro fue designado como nuevo gerente general tras la salida de María Daniela Conde, quien duró apenas cuatro meses en el cargo.

Maag llega con experiencia en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y en consultorías del sector energético.

Maag Castro es un alto ejecutivo vinculado al sector hidrocarburífero en Ecuador.

¿Quién es Sebastián Maag Pardo?

La nueva autoridad tiene un título con doble licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales por The George Washington University, además tiene una amplia experiencia profesional en hidrocarburos, liderando proyectos estratégicos de infraestructura de gas y gas natural licuado (GNL) en América Latina, logrando que la cadena de valor “gas-to-power” se fortalezca en varios países de la región.

Trabajó como asociado de investigación en Washington D. C. para el Inter-American Dialogue y el Atlantic Council, Centro para América Latina y Energía, donde asesoró a empresas energéticas y mineras en el ámbito de estrategias corporativas y de sostenibilidad; desde este rol dirigió equipos multidisciplinarios en la región, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en proyectos energéticos e hidrocarburíferos.

Asimismo, se desempeñó como Director de Energía y Recursos Naturales en la firma consultora FTI Consulting, liderando proyectos en EEUU, México y la Unión Europea.

También fue gerente de Consultoría en S2.P Global, función en la cual asesoró al gobierno de Guyana, así como a fondos de inversión, operadores de oil 2 gas y desarrolladores de infraestructura energética. En 2025, fungió como Jefe Corporativo de Desarrollo de Negocios en Celec EP.