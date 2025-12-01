Sentencian a 13 años a hombre que abusó de dos niñas de siete y nueve años en Quito

Un hombre fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de cárcel por abusar sexualmente a dos niñas. La prima de las víctimas alertó a su familia y lo capturaron en flagrancia.

La Fiscalía detalló que las menores de edad tienen siete y nueve años. Una adolescente de 12 años, prima de las niñas, presenció la agresión tras observar por la ventana y alertó a su abuela.

De inmediato, Marco Vinicio M. M., como fue identificado el agresor, fue detenido. Este lunes 1 de diciembre del 2025 se conoció que durante la audiencia de juicio la Fiscal de Género de Tumbaco presentó los testimonios de las víctimas, de sus madres y testigos.

También en los informes médicos y periciales se confirmó que las dos niñas sufrieron agresiones sexuales.

Con base a estos elementos, el Tribunal dictó la sentencia condenatoria y dispuso una multa de 40 salarios básicos unificados (18 800 dólares) y el pago de 10 000 dólares como reparación integral a las víctimas.

Mientras que las víctimas recibirán tratamiento psicológico por parte del Ministerio de Salud Pública.