Karol G en Quito: Largas filas para la preventa de entradas

Fanáticos de Karol G hacen filas en Quito para comprar una entrada para el concierto en Ecuador.

La preventa de entradas para el concierto de Karol G en Quito se inició este miércoles 29 de abril de 2026. En Quito, los fans realizan largas filas en los exteriores de los locales comerciales para adquirir un boleto.

Karol G brindará en Ecuador un único concierto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito el 15 de enero del 2027, como parte de la gira Viajando por el Mundo Tropitour.

A partir de las 10:00 de este miércoles se podrá adquirir entradas únicamente con tarjeta Mastercard Banco del Pacífico. Mientras que la venta general será desde las 10:00 del jueves 30 de abril.

Largas filas en Quito

Los fanáticos de 'La Bichota' hicieron fila desde tempranas horas en los exteriores del Riocentro, en el norte de la capital, para comprar un boleto.

El portal Primicias reporta que la fila supera las dos cuadras en esa zona, para ingresar al local de Ticket Show y adquirir una entrada.