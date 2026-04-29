Ratas vivas y muertas fueron halladas en restaurante chino en Guayaquil

Arcsa clausuró un restaurante en Guayaquil por graves problemas de insalubridad en la cocina.

Ratas vivas y muertas fueron halladas en un restaurante de comida oriental ubicado en el centro de Guayaquil. El establecimiento fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

“Un restaurante de comida oriental del centro de Guayaquil fue clausurado por detectar graves irregularidades sanitarias, alarmante presencia de plagas y un serio riesgo para la salud de los clientes”, dijo esa entidad, el martes 28 de abril de 2026.

El local aparentaba estar limpio en la zona exterior, donde están las mesas para los clientes. Sin embargo, durante la inspección, las autoridades encontraron un panorama completamente distinto en su interior, con acumulación de suciedad y riesgos para la salud.

Según el informe, en la cocina se halló ratas vivas y dos muertas en distintos puntos cercanos a la preparación de alimentos.

Además, los utensilios presentaban capas gruesas de grasa y residuos, mientras que una tabla oxidada era utilizada para cortar carne.

El piso del establecimiento también evidenciaba falta de higiene, con manchas de líquidos oscuros, desagües destapados y agua estancada. A esto se sumaba la acumulación de basura bajo equipos como refrigeradoras y estanterías.

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Durante la revisión, el personal sanitario también constató la presencia de roedores cerca de las hornillas donde se cocinaban los alimentos.

Arcsa señaló que estas condiciones representan un riesgo grave para los consumidores, por lo que se procedió a la clausura del restaurante.