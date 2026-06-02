Sercop cataloga 110 medicamentos y activa nueva fase de compras

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) informó que culminó la primera fase de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Fallida 2026, un proceso con el que se logró catalogar 110 medicamentos priorizados para la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

La entidad anunció además el inicio de una segunda etapa que buscará incorporar nuevos fármacos al sistema de abastecimiento nacional.

En un comunicado el Sercop indicó que la estrategia fue diseñada en dos fases con el objetivo de agilizar la adquisición de medicamentos para hospitales y centros de salud públicos.

El mecanismo busca facilitar los procesos de compra y garantizar una mayor disponibilidad de productos considerados esenciales dentro de la red sanitaria.

Según la entidad, la primera fase permitió catalogar aproximadamente 110 medicamentos de alta demanda que forman parte de los requerimientos prioritarios del sistema nacional de salud.

Estos fármacos serán incorporados a los mecanismos de contratación pública para facilitar su adquisición por parte de las instituciones médicas.

La catalogación de medicamentos es uno de los pasos que permite a las entidades públicas acceder a procesos de compra más ágiles, especialmente en productos que registran una alta necesidad dentro de hospitales y centros de atención.

Segunda fase: 45 fármacos adicionales al catálogo

El Sercop anunció que desde las 20:00 de este martes 2 de junio se publicará la segunda fase de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Fallida 2026.

Esta nueva etapa contempla la catalogación de 45 medicamentos de mediana rotación identificados previamente por la Red Pública Integral de Salud.

La meta es ampliar la oferta de productos disponibles para las unidades médicas que forman parte del sistema público.

La institución también realizó una convocatoria dirigida a proveedores de medicamentos que se encuentren debidamente habilitados para participar en el procedimiento de contratación.

Requisitos y convocatoria en el portal del SOCE

Los interesados podrán revisar los detalles y presentar sus propuestas mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE), plataforma utilizada para los procesos de compras estatales en Ecuador.

El avance de este procedimiento ocurre en medio de los esfuerzos por fortalecer el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud, un tema que ha generado atención ciudadana debido a la demanda constante de tratamientos e insumos médicos en hospitales del país.