Municipio anuncia cortes de agua en 38 sectores de Quito en junio
38 sectores de Quito tendrán suspensión del servicio de agua potable desde las 06:00 del 2 de junio.
El Municipio de Quito informó que 38 sectores de la ciudad tendrán un corte de agua el 2 de junio.
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Actualizado:
29 may 2026 - 12:14
38 sectores de Quito no tendrán agua el martes 2 de junio de 2026 por trabajos de mantenimiento de la Línea de Transmisión Tesalia.
La suspensión del servicio de agua potable se aplicará desde las 06:00 y se restablecerá paulatinamente del miércoles 3 al viernes 5 de junio.
Los sectores afectados por la suspensión del servicio de agua potable serán:
Parroquia Alangasí
- San Gabriel
- Mirasierra
- El Tingo
- San Antonio
Parroquia Amaguaña
- Santo Domingo
- La Baquería
- El Rosario
- San Luis
- Peluche
- El Ejido
- El Blanqueado
- San Juan
- Cuendina
- Centro Poblado
- Carapungo
- Yanahuaico
- La Balvina
- La Providencia
- Chillo Jijón
- Santa Isabel
- Chaupitena
- Miranda
- Tena
- Miranda Grande
Parroquia Conocoto
- San Lorenzo
- INNFA
- La Hospitalaria
- Los Retoños
- Cornejo
- San Virgilio
- La Armenia I - II
- San Juan de La Armenia
- La Rivera
Parroquia Guangopolo
- Centro Poblado
- Cruzloma
- Rumiloma
- Sorialoma
- La Toglla
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