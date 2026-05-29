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Quito

Municipio anuncia cortes de agua en 38 sectores de Quito en junio

38 sectores de Quito tendrán suspensión del servicio de agua potable desde las 06:00 del 2 de junio.

El Municipio de Quito informó que 38 sectores de la ciudad tendrán un corte de agua el 2 de junio.

Freepick

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

29 may 2026 - 12:14

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38 sectores de Quito no tendrán agua el martes 2 de junio de 2026 por trabajos de mantenimiento de la Línea de Transmisión Tesalia.

La suspensión del servicio de agua potable se aplicará desde las 06:00 y se restablecerá paulatinamente del miércoles 3 al viernes 5 de junio.

Los sectores afectados por la suspensión del servicio de agua potable serán:

  1. Parroquia Alangasí

    • San Gabriel
    • Mirasierra
    • El Tingo 
    • San Antonio

  2. Parroquia Amaguaña

    • Santo Domingo
    • La Baquería
    • El Rosario
    • San Luis
    • Peluche
    • El Ejido
    • El Blanqueado
    • San Juan
    • Cuendina
    • Centro Poblado
    • Carapungo
    • Yanahuaico
    • La Balvina
    • La Providencia
    • Chillo Jijón
    • Santa Isabel
    • Chaupitena
    • Miranda
    • Tena
    • Miranda Grande

  3. Parroquia Conocoto

    • San Lorenzo
    • INNFA
    • La Hospitalaria
    • Los Retoños
    • Cornejo
    • San Virgilio
    • La Armenia I - II
    • San Juan de La Armenia
    • La Rivera

  4. Parroquia Guangopolo

    • Centro Poblado
    • Cruzloma
    • Rumiloma
    • Sorialoma
    • La Toglla

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