Municipio anuncia cortes de agua en 38 sectores de Quito en junio

El Municipio de Quito informó que 38 sectores de la ciudad tendrán un corte de agua el 2 de junio.

38 sectores de Quito no tendrán agua el martes 2 de junio de 2026 por trabajos de mantenimiento de la Línea de Transmisión Tesalia.

La suspensión del servicio de agua potable se aplicará desde las 06:00 y se restablecerá paulatinamente del miércoles 3 al viernes 5 de junio.

Los sectores afectados por la suspensión del servicio de agua potable serán: