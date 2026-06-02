La princesa Leonor finaliza curso militar de paracaidismo en España

La princesa Leonor concluyó el curso básico de paracaidismo de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en Murcia, España, como parte de su formación militar dentro de las Fuerzas Armadas españolas.

La Casa Real española compartió este martes imágenes de los primeros saltos realizados por la heredera al trono, quien aparece equipada con uniforme militar y realizando ejercicios aéreos junto a otros integrantes del curso.

La formación de Leonor forma parte del proceso de instrucción militar que inició en 2023 y que contempla preparación en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, siguiendo la tradición de la monarquía española.

Durante las últimas semanas, la princesa participó en entrenamientos especializados relacionados con técnicas de salto, seguridad aérea y maniobras tácticas en la escuela militar ubicada en la región de Murcia.

Las fotografías difundidas por la Casa Real muestran a la princesa descendiendo en paracaídas y compartiendo actividades con instructores y compañeros de formación.

Leonor, de 20 años, es la heredera del rey Felipe VI y continúa desarrollando su preparación institucional y militar antes de asumir futuras responsabilidades oficiales dentro de la Corona española.