Dos personas mueren en siniestro de tránsito en La Cadena de la vía Manabí-Guayaquil

Un camión perdió pista en la vía Manabí-Guayaquil, a la altura del sector de La Cadena, y terminó a un costado de la carretera este martes 8 de septiembre del 2026.

El siniestro ocurrió en medio de la calzada mojada. De acuerdo con información preliminar, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo, que terminó fuera de la vía.

Las circunstancias exactas del hecho deberán ser determinadas por las autoridades.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la vía La Cadena, en el ingreso a Manabí.



De forma preliminar hay fallecidos y heridos. pic.twitter.com/AUUKoUYZD2 — We News (@wenewsec) September 8, 2026

Dos personas fallecieron

El impacto dejó dos víctimas mortales. Videos difundidos en redes sociales muestran al camión completamente destrozado a un costado de la carretera y a una de las víctimas dentro de la cabina del vehículo.

El siniestro también generó una larga columna de vehículos en la zona de La Cadena.

🚨 FATAL ACCIDENTE en la vía Manabí–Guayaquil, a la altura de La Cadena.



Un camión habría perdido pista debido al exceso de velocidad y la calzada mojada. El conductor y su acompañante fallecieron en el lugar.



⚠️ El siniestro ha generado fuerte congestión vehicular. Se… pic.twitter.com/qWTLJTOHwH — Central News EC (@CentralNewsEC) September 8, 2026

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el tránsito detenido mientras los conductores esperaban para continuar su recorrido.

Agentes de tránsito y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar los procedimientos correspondientes.

Mientras se desarrollaban estas labores, la circulación permaneció afectada en este tramo de la vía que conecta Manabí con Guayaquil.