Dos personas mueren en siniestro de tránsito en La Cadena de la vía Manabí-Guayaquil
Un camión perdió pista en la vía Manabí-Guayaquil, sector La Cadena, dejando dos personas fallecidas y una extensa congestión vehicular.
El siniestro dejó dos personas fallecidas y provocó una extensa congestión vehicular.
Captura de video
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Actualizada:
08 sep 2026 - 18:03
Un camión perdió pista en la vía Manabí-Guayaquil, a la altura del sector de La Cadena, y terminó a un costado de la carretera este martes 8 de septiembre del 2026.
El siniestro ocurrió en medio de la calzada mojada. De acuerdo con información preliminar, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo, que terminó fuera de la vía.
Las circunstancias exactas del hecho deberán ser determinadas por las autoridades.
Dos personas fallecieron
El impacto dejó dos víctimas mortales. Videos difundidos en redes sociales muestran al camión completamente destrozado a un costado de la carretera y a una de las víctimas dentro de la cabina del vehículo.
El siniestro también generó una larga columna de vehículos en la zona de La Cadena.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el tránsito detenido mientras los conductores esperaban para continuar su recorrido.
Agentes de tránsito y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar los procedimientos correspondientes.
Mientras se desarrollaban estas labores, la circulación permaneció afectada en este tramo de la vía que conecta Manabí con Guayaquil.
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