Una persona falleció en siniestro de tránsito en la av. Mariscal Sucre, en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito se registró la madrugada de este domingo 6 de septiembre en San Carlos, norte de Quito.

Una persona falleció en un sineistro de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos Quito en su cuenta de X.

La tragedia ocurrió sobre la avenida Mariscal Sucre, en el sector de San Carlos, en el norte de Quito. Un vehículo pequeño quedó volcado sobre la vía con grandes afectaciones materiales.

Equipos de rescate llegaron al sitio para atender la emergencia y realizar el levantamiento de los indicios.

Una cámara de seguridad captó el momento del impacto. Se trata de un vehículo pequeño que circula en sentido norte-sur, tras perder el control choca contra un muro de una propiedad y queda volcado.

Luego, se observa a personas pedir ayuda de forma desperada a los vehículos que pasan por la carretera.

Según los registro de la cámara de seguridad, el choque ocurrió a las 01:55 y la ambulancia llegó al sitio a las 02:18.

Aparentemente se trataría de una pérdida de carril. Sin embargo, las investigaciones determinarán las causas y responsabilidades del siniestro.