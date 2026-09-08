Cierres en la av. Simón Bolívar, sector Loma de Puengasí, por siniestro; un motociclista falleció

Una persona falleció en un siniestro de tránsito este martes 8 de septiembre.

Un motociclista fallecío la tarde de este martes 8 de septiembre de 2026 en un siniestro de tránsito, ocurrido sobre la av. Simón Bolívar, en el sector de la Loma de Puengasí, en el sur de Quito.

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se trató de un siniestro entre un bus de trasporte público y una motocicleta.

Debido a la tragedia, la AMT procedió con el cierre de los carriles central y derecho de la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

Las autoridades de tránsito recomiendan tomar las siguientes rutas alternas:

Av. Pedro Vicente Maldonado

Av. Pichincha

Av. Velasco Ibarra

Equipos de rescate se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia y gestionando la movilidad.

La AMT aseguró que no existen más personas heridas y que el conductor del bus dio negativo en la prueba de alcohotest.

Las investigaciones determinarán las causas y responsabilidades de este trágico suceso.