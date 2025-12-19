Sismo remece la Amazonía ecuatoriana la tarde de este viernes 19 de diciembre

Un sismo sacudió la Amazonía ecuatoriana la tarde de este viernes 19 de diciembre.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la Amazonía ecuatoriana la tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025, según reportó el Instituto Geofísico.

El epicentro del temblor fue a 41.16 kilómetros de Tena, provincia de Napo. De acuerdo con el Geofísico, el movimiento se registró a 18 kilómetros de profundidad.

El sismo se registró a las 16:59 y se sintió con fuerza en Quito, Latacunga, además de la región amazónica.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.