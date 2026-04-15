Moradores retuvieron a trabajadores de Cnel en Guayaquil por cortes de luz

Este 15 de abril se reemplazó el transformador de potencia en la subestación Cataluña, afectado por una falla registrada en la línea de 69 kV.

Habitantes de la urbanización Los Girasoles, oeste de Guayaquil, retuvieron por varias horas, de este miércoles 15 de abril de 2026, a una cuadrilla de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) como medida de presión ante los cortes de energía registrados en el sector.

Según los moradores, la interrupción del servicio se prolongaba desde hace varios días debido al daño de un transformador, lo que generó malestar en la comunidad.

La situación escaló hasta que los trabajadores técnicos de CNEL, que acudieron al lugar, fueron retenidos hasta que se solucione el problema del transformador.

Ante el conflicto, la empresa eléctrica desplegó un segundo equipo técnico con un nuevo transformador. Tras su instalación, el servicio fue restablecido y los trabajadores retenidos fueron liberados.

Ese mismo 15 de abril de 2026, la CNEL informó sobre la ejecución de trabajos en la subestación Cataluña, donde se reemplazó un transformador de potencia afectado por una falla en una línea de 69 kV.

El equipo, trasladado desde el cantón Pedro Carbo, permitirá mejorar la distribución de energía en sectores ubicados a lo largo de la vía a Salitre.

De acuerdo con la entidad, esta intervención beneficiará a más de 10 000 usuarios. La inversión destinada para estos trabajos bordea los 300 000 dólares.