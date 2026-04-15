Prensa extranjera cuestiona a Israel por desacreditar reporteros con IA

Ataque israelí en el Líbano mata a tres periodistas de Al Manar y Al Mayadeen

La Asociación de Prensa Extranjera criticó al ejército israelí por difundir una imagen alterada con inteligencia artificial del periodista libanés Ali Shoeib, fallecido en un ataque el pasado 28 de marzo.

Según la organización, el objetivo habría sido desacreditarlo al mostrarlo con uniforme del grupo Hezbolá.

Versión del ejército israelí

El ejército afirmó que el reportero “operaba dentro de Hezbolá” y justificó el ataque bajo ese argumento.

Sin embargo, no presentó pruebas concluyentes y posteriormente reconoció que la primera imagen difundida fue retocada.

Cuestionamientos al uso de IA

La FPA calificó la imagen como “falsa” y advirtió sobre el uso inadecuado de inteligencia artificial para sembrar dudas sobre la labor periodística.

Además, señaló que desacreditar a periodistas sin pruebas claras ha sido una práctica recurrente en el contexto del conflicto.

Contexto de riesgo para la prensa

De acuerdo con organizaciones internacionales, decenas de periodistas han muerto en ataques relacionados con Israel en Líbano desde 2023.

Muchos de estos casos han sido cuestionados por la falta de evidencia que respalde acusaciones de vínculos con grupos armados.

La situación ocurre en medio de una guerra regional que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, y que se ha extendido a territorio libanés tras ataques de Hezbolá.