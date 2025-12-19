Una conmovedora despedida de Barcelona a Mario Pineida; en el 2026 se retira la camiseta 2

Barcelona informó este viernes 19 de diciembre del 2025 que rendirá un homenaje especial a Mario Pineida. El futbolista, nacido en Santo Domingo, fue víctima de un ataque armado y falleció el pasado miércoles 17 en Samanes 4, Guayaquil.

El ídolo anunció el retiro del número 2 de sus camisetas oficiales durante la próxima temporada, en la que jugará LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

"Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente", publico Barcelona SC en sus redes sociales.

También se detalló que en la Noche Amarilla del próximo año se llevará a cabo "un acto de homenaje y memoria, como un tributo especial ante nuestros socios e hinchada".

Estos anuncios se conocieron mientras avanzan las investigaciones de los hechos. La Policía en Guayaquil señaló que dos sicarios a bordo de motos dispararon en contra del jugador del Barcelona SC, cuando compraba alimentos junto a dos mujeres.

La empresa municipal Segura EP afirmó que el presunto implicado en el crimen del jugador de Mario Pineida fue detenido por la Policía tras ser identificado mediante las cámaras de vigilancia de Guayaquil.