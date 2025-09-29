Un sismo se registró en las costas de Ecuador este lunes 29 de septiembre del 2025

Un sismo sorprendió a Ecuador, este lunes 29 de septiembre del 2025, según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telúrico sacudió a Santa Elena a las 06:31 y fue de magnitud 3.5 en la escala de Richter. El epicentro fue a 27 kilómetros de profundidad y a 48,61 kilómetros de las costas de Salinas.

Ecuador es un país de alto riesgo sísmico debido a su ubicación en la zona de colisión de la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, lo que da lugar a una actividad tectónica intensa.

La zona sísmica con mayor peligro se encuentra en la región de la Costa y el Centro-Sur del país, donde se ubican provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas.

Por ejemplo, un enjambre sísmico se reportó al oeste de las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí, desde el pasado viernes 5 de septiembre del 2025, según el último informe del Instituto Geofísico, que se publicó el martes 16 de septiembre.

La Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) ha contabilizó hasta el martes 16 de septiembre, cuando se registraron tres sismos, 168 eventos, con magnitudes que van desde 1.1 hasta 5.6 en la escala de Richter.