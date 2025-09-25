Un sismo se registró en la Amazonía de Ecuador el jueves 25 de septiembre del 2025

Macas fue el epicentro de un sismo registrado el jueves 25 de septiembre del 2025.

Un sismo sacudió la Amazonía de Ecuador la tarde del jueves 25 de septiembre del 2025. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el epicentro fue en la provincia de Morona Santiago.

De acuerdo al reporte del Geofísico, el movimiento telúrico se registró a las 16:59 a 48.41 kilómetros de Macas, Morona Santiago. Tuvo una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter y una profundidad de 30 kilómetros.

Este es el sexto movimiento telúrico que se reporta en Ecuador desde el lunes 22 de septiembre. Los anteriores sismos se reportaron en Puerto López, Manabí, y Puerto Ayora y Puerto Villamil, Galápagos.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo. Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.

¿Qué hacer ante un sismo?

Cuando ocurre un sismo se recomienda a los ciudadanos: