Sismo de magnitud 5.3 se registra a 17.15 km de Santa Elena

Un sismo de magnitud 5.3 se registra la mañana de este sábado 4 de abril cerca de Santa Elena, según el reporte del Instituto Geofísico.

El evento ocurre a las 07:23:27, con una profundidad de 9 kilómetros y un epicentro localizado a 17,15 kilómetros de Santa Elena.

PERCEPCIÓN DEL SISMO

El movimiento es sentido en varias provincias del país, principalmente en la región Costa, incluyendo Guayas, Manabí y Los Ríos, además de otras zonas cercanas.

Usuarios en redes sociales reportan que el temblor también se percibió en ciudades como Guayaquil, Samborondón y Daule.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales significativos tras el sismo.

Equipos de monitoreo continúan evaluando posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro.