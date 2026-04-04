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Ecuador

Sismo de magnitud 5.3 se registra a 17.15 km de Santa Elena

El movimiento telúrico se sintió en varias provincias la mañana de este sábado.

Sismo a 17.15 km de Santa Elena

Instituto Geofísico

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 11:37

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Un sismo de magnitud 5.3 se registra la mañana de este sábado 4 de abril cerca de Santa Elena, según el reporte del Instituto Geofísico

El evento ocurre a las 07:23:27, con una profundidad de 9 kilómetros y un epicentro localizado a 17,15 kilómetros de Santa Elena.

PERCEPCIÓN DEL SISMO  

El movimiento es sentido en varias provincias del país, principalmente en la región Costa, incluyendo Guayas, Manabí y Los Ríos, además de otras zonas cercanas.  

Usuarios en redes sociales reportan que el temblor también se  percibió en ciudades como Guayaquil, Samborondón y Daule.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales significativos tras el sismo.  

Equipos de monitoreo continúan evaluando posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro.

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