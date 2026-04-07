Un sismo despertó a Manabí la mañana de este martes 7 de abril

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó un sismo este martes en Manabí.

Un sismo de 3.3 grados en la escala de Richter se registró en la provincia de Manabí la mañana de este martes 7 de abril del 2026, según el último reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El evento telúrico ocurrió a las 06:13 y tuvo como epicentro el cantón Portoviejo, capital de la provincia.

Según el Geofísico, el sismo tuvo una profundidad de 17 kilómetros. El epicentro se localizó a 6,8 kilómetros de Portoviejo, capital de la provincia.

Habitantes lo sintieron de forma leve

Por su magnitud, el movimiento es considerado leve, aunque pudo ser percibido por habitantes de zonas cercanas al epicentro. No se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos es frecuente en distintas regiones del país.