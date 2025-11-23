Sismo de 3.9 grados en la costa de Ecuador este domingo 23; Nobol fue el epicentro del evento

Sismo en Nobol este domingo 23 de noviembre del 2025

El Instituto Geofísico (IG) reportó un sismo de magnitud 3.9 grados la noche de este domingo 23 de noviembre del 2025.

El evento sísmico se localizó a 12 kilómetros de la localidad de Nobol, en la provincia del Guayas.

Su profundidad se registró a 56 km y usuarios en redes reportaron haber sentido el sismo de manera leve en Guayaquil.

La Secretaría de Gestión de Riesgos del país señaló que no se han reportado daños materiales ni víctimas y mantienen el monitoreo permanente y el barrido de percepción junto a las entidades correspondientes.

Este sismo es el segundo registrado este domingo en el país, el primero se reportó en horas de la mañana en la Amazonía del Ecuador.

El sismo también de 3.9 grados se registró a las 08:03 de la mañana de este domingo en la Amazonía, según reportó el IG.

El sismo tuvo epicentro a 37,14 kilómetros de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, detalló la entidad en su cuenta de X.