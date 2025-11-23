Un sismo de 3,9 grados despertó a la Amazonía este domingo 23 de noviembre del 2025
El sismo ocurrió pasadas las 08:00, a 20 k de profundidad. Tuvo como epicentro la ciudad de Sucúa, en Morona Santiago, detalló el Geofísico.
Un sismo de 3,9 se registró este domingo con epicentro en la ciudad de Sucúa, en Morona Santiago.
Instituto Geofísico.
Un sismo de 3,9 grados se registró la mañana de este domingo 23 de noviembre del 2025 en la Amazonía, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
El sismo tuvo epicentro a 37,14 kilómetros de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, detalló la entidad en su cuenta de X.
El movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros de profundidad y ocurrió cerca de las 08:03 de este domingo. Reportes en redes sociales indican que se sintió de forma leve en la ciudad de Macas.
Este sismo es el segundo del mes en Sucúa, en Morona Santiago, sin que se registren víctimas o daños a la infraestructura.
