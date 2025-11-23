Un sismo de 3,9 grados despertó a la Amazonía este domingo 23 de noviembre del 2025

Un sismo de 3,9 se registró este domingo con epicentro en la ciudad de Sucúa, en Morona Santiago.

Un sismo de 3,9 grados se registró la mañana de este domingo 23 de noviembre del 2025 en la Amazonía, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El sismo tuvo epicentro a 37,14 kilómetros de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, detalló la entidad en su cuenta de X.

El movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros de profundidad y ocurrió cerca de las 08:03 de este domingo. Reportes en redes sociales indican que se sintió de forma leve en la ciudad de Macas.

Este sismo es el segundo del mes en Sucúa, en Morona Santiago, sin que se registren víctimas o daños a la infraestructura.