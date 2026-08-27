Sismo de magnitud 4.0 sacude El Oro: el epicentro se ubicó cerca de El Guabo

Sismo en el cantón El Guabo

Un sismo de magnitud 4,0 se registró este jueves 27 de agosto de 2026 en la provincia de El Oro.

El movimiento ocurrió a las 12:26 y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de El Guabo, según el reporte del Instituto Geofísico.

Sismo se registró a 48 kilómetros de profundidad

El evento tuvo una profundidad de 48 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Geofísico.

El epicentro fue localizado a 20,47 kilómetros de El Guabo, en la provincia de El Oro.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños relacionados con este movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico pidió a la ciudadanía reportar si sintió el sismo para recopilar información sobre su percepción en las diferentes localidades.

Ecuador en zona sísmica

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.