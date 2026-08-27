Sismo de magnitud 4.0 sacude El Oro: el epicentro se ubicó cerca de El Guabo
Un sismo de magnitud 4,0 se registró este jueves 27 de agosto en la provincia de El Oro. El temblor con epicentro a 20 kilómetros de El Guabo.
Sismo en el cantón El Guabo
IG
Compartir
Actualizada:
27 ago 2026 - 12:42
Un sismo de magnitud 4,0 se registró este jueves 27 de agosto de 2026 en la provincia de El Oro.
El movimiento ocurrió a las 12:26 y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de El Guabo, según el reporte del Instituto Geofísico.
Sismo se registró a 48 kilómetros de profundidad
El evento tuvo una profundidad de 48 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Geofísico.
El epicentro fue localizado a 20,47 kilómetros de El Guabo, en la provincia de El Oro.
Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños relacionados con este movimiento telúrico.
El Instituto Geofísico pidió a la ciudadanía reportar si sintió el sismo para recopilar información sobre su percepción en las diferentes localidades.
Ecuador en zona sísmica
Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
Compartir