Más de 100 millones de personas soportaron temperaturas mayores a 35 ºC en Europa

Varias personas se refrescan en una fuente pública en la Piazza Castello durante una ola de calor en Turín, el 3 de agosto de 2026.

Más de 100 millones de personas en Europa soportaron, este jueves 27 de agosto de 2026, temperaturas superiores a los 35 ºC en medio de una larga y mortífera ola de calor que, según un instituto científico de España, ha causado más de 200 muertes en ese país.

La canícula ha dejado récords de temperaturas en varios países para el mes de junio. Francia vivió sus dos noches más calurosas jamás registradas y su capital, París, decidió abrir los parques toda la noche para ofrecer un espacio verde a sus habitantes.

El alcalde parisino, Emmanuel Grégoire, informó el jueves de un "aumento de la mortalidad" en la ciudad, donde los termómetros superaron el miércoles los 40 °C por cuarta vez en 150 años.

Y el Ministerio de Salud reportó 25 paros cardíacos en 24 horas, frente a los 10 que ocurren habitualmente.

Además, el país lamentó decenas de muertos por ahogamientos de personas que se refrescaban en zonas no habilitadas para el baño o sin vigilancia, además de tres niños fallecidos dentro de vehículos.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió que los hospitales de la capital francesa y su área metropolitana están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes.

Récords de calor

Un análisis de la AFP en base a las previsiones del servicio meteorológico alemán y las proyecciones de población del Joint Research Center estimaron que más de 380 millones de habitantes de Europa, sin incluir Turquía, se expondrán este jueves 27 de agosto a temperaturas superiores a 30 ºC.

La ola de calor llevó a récords de temperatura para un mes de junio en Suiza (38 ºC) y Reino Unido (36,7 ºC).

El pico de esta histórica ola de calor debería alcanzarse el jueves en Francia y parece haber pasado ya en España, aunque con un costo aparentemente elevado.

El Instituto de Salud Carlos III de Madrid estimó que al menos 212 de los fallecimientos registrados entre el domingo y el miércoles pueden atribuirse a la ola de calor que azotó al país en esos días. A modo de comparación, en 2025 murieron 98 personas en esos cuatro días.

¿Por qué ocurrió la ola de calor?

Esta potente ola de calor -que afecta a numerosos países europeos- se desató a raíz de una inmensa masa de aire caliente procedente de África situada sobre Europa occidental y comprimida por altas presiones en altura.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

En Alemania, se esperan temperaturas que podrían superar los 40 °C y podrían batir récords absolutos. Por ello, se cancelaron varios eventos al aire libre, como la media maratón de Hamburgo (norte).