Un sismo de magnitud 3.2 se registró en Ecuador este jueves 3 de septiembre

Un temblor se registró en Pastaza este jueves 3 de septiembre de 2026.

Un sismo de magnitud 3.2 se registró este jueves 3 de septiembre de 2026 en la provincia de Pastaza, según el reporte del Instituto Geofísico.

El movimiento telurico ocurrió a las 09:45 y tuvo su epicentro a 35.11 kilómetros de Puyo. Sismo se registró a 162 kilómetros de profundidad

El miércoles 2 de septiembre, el Instituto Geofísico también reportó dos temblores de magnitud 3.2 y 3.7 en Bucay y La Troncal respectivamente.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.