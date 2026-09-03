Un sismo de magnitud 3.2 se registró en Ecuador este jueves 3 de septiembre
El Instituto Geofísico indicó que el temblor tuvo su epicentro a 35.11 kilómetros de Puyo. Sismo se registró a 162 kilómetros de profundidad.
Un temblor se registró en Pastaza este jueves 3 de septiembre de 2026.
Instituto Geofísico
Compartir
Actualizada:
03 sep 2026 - 09:57
Un sismo de magnitud 3.2 se registró este jueves 3 de septiembre de 2026 en la provincia de Pastaza, según el reporte del Instituto Geofísico.
El movimiento telurico ocurrió a las 09:45 y tuvo su epicentro a 35.11 kilómetros de Puyo. Sismo se registró a 162 kilómetros de profundidad
El miércoles 2 de septiembre, el Instituto Geofísico también reportó dos temblores de magnitud 3.2 y 3.7 en Bucay y La Troncal respectivamente.
Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
Compartir