Dos sismos se registraron en Ecuador la madrugada de este 2 de septiembre de 2026
El Instituto Geofísico reportó dos temblores de magnitud 3.2 y 3.7 en Bucay y La Troncal respectivamente.
Dos temblores ocurrieron en dos provincias distintas la madrugada del 2 de septiembre de 2026.
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Actualizada:
02 sep 2026 - 06:39
Dos sismos sacudieron a dos provincias de Ecuador la madrugada de este martes 2 de septiembre de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico.
El primer temblor ocurrió a las 00:07. Fue de una magnitud de 3.2 y tuvo su epicentro a 12.58 kilómetros de Bucay, Guayas. El movimiento telúrico se registró a 23 kilómetros de profundidad.
El Instituto Geofísico también reportó otro sismo de magnitud 3.7 en la provincia de Cañar. El evento tuvo su epicentro a unos 6,67 kilómetros de La Troncal y a 52 kilómetros de profundidas
Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
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