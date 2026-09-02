Dos sismos se registraron en Ecuador la madrugada de este 2 de septiembre de 2026

Dos temblores ocurrieron en dos provincias distintas la madrugada del 2 de septiembre de 2026.

Dos sismos sacudieron a dos provincias de Ecuador la madrugada de este martes 2 de septiembre de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico.

El primer temblor ocurrió a las 00:07. Fue de una magnitud de 3.2 y tuvo su epicentro a 12.58 kilómetros de Bucay, Guayas. El movimiento telúrico se registró a 23 kilómetros de profundidad.

El Instituto Geofísico también reportó otro sismo de magnitud 3.7 en la provincia de Cañar. El evento tuvo su epicentro a unos 6,67 kilómetros de La Troncal y a 52 kilómetros de profundidas

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.