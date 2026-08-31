Un sismo de magnitud 3.4 se registró en El Oro, la madrugada de este 31 de agosto
Un movimiento telurico ocurrió a 6.11 kilómetros de Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Sismo se registró a 67 kilómetros de profundidad
El Instituto Geofísico reportó un sismo en la provincia de El Oro.
Instituto Geofísico
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Actualizada:
31 ago 2026 - 06:27
Un sismo de magnitud 3.4 se registró este lunes 31 de agosto de 2026 en la provincia de El Oro, según el reporte del Instituto Geofísico.
El movimiento telurico ocurrió a las 05:26 y tuvo su epicentro a 6.11 kilómetros de Santa Rosa. Sismo se registró a 67 kilómetros de profundidad
El pasado 27 de agosto, el Instituto Geofísico también reportó otro sismo de magnitud 4.0 en la provincia de El Oro. El evento tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de El Guabo
Ecuador en zona sísmica
Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
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