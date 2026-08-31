Un sismo de magnitud 3.4 se registró en El Oro, la madrugada de este 31 de agosto 

El Instituto Geofísico reportó un sismo en la provincia de El Oro.

Un sismo de magnitud 3.4 se registró este lunes 31 de agosto de 2026 en la provincia de El Oro, según el reporte del Instituto Geofísico.

El movimiento telurico ocurrió a las 05:26 y tuvo su epicentro a 6.11 kilómetros de Santa Rosa. Sismo se registró a 67 kilómetros de profundidad

El pasado 27 de agosto, el Instituto Geofísico también reportó otro sismo de magnitud 4.0 en la provincia de El Oro. El evento tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de El Guabo

Ecuador en zona sísmica

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.