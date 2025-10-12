Un sismo remece la provincia de Cañar la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025

Un leve sismo remeció el sur de Ecuador la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025. El reporte del Instituto Geofísico apuntó que el temblor se registró en la provincia de Cañar.

El sismo se registró a las 15:58 a 21.68 kilómetros de La Troncal. Según el Geofísico el sismo alcanzó una magnitud de 3.4 grados en la escala de Richter.

El sismo se registró a 64 kilómetros de profundidad, por lo que no se sintió con fuerza en la superficie.

Las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas por el temblor. Los moradores de la zona pueden reportar dónde lo sintieron a través del sitio web oficial.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.