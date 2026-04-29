‘Endeudada, pero en primera fila': La primera fan en adquirir entradas para Karol G en Quito
La fan esperó durante 18 horas para conseguir la entrada
Fan de Karol G adquiere primera entrada para concierto en Quito
Captura de pantalla Output.ce
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 22:48
"Sin sueldo, endeudada, pero en primera fila", fue como se describió la fan de Karol G quien logró obtener la primera entrada al concierto que se realizará en Quito.
Se trata de una mujer quien aseguró sentir una emoción enorme, ya que la 'Bichota' es su artista favorita
La mujer reveló que permaneció en la fila durante 18 horas para poder adquirir su entrada al primer show que se realizará el 15 de enero de 2027.
Karol G dará tres conciertos en Quito
"Muchísimas gracias por haber tomado en cuenta Ecuador, estoy súper feliz, no importa la edad que uno tenga", fue el mensaje que envió la fan a la artista colombiana.
Debido a la gran demanda de entradas, se abrieron dos fechas extras para el concierto. Serán el 16 y 17 de enero de 2027.
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