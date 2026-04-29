Jacqueline brilló, pero Douglas se robó la noche en un final electrizante

Douglas Salvador el gran ganador de la noche, celebra la victoria en el 'Duelo Final' de ¡Ahora Caigo! Naide se salva

El capítulo arrancó con una escena potente: una karateka en el centro del set marcaba el tono de una noche cargada de tensión en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva. Era miércoles 29 de abril de 2026 y todas las miradas estaban puestas en Jacqueline Factos, la líder de la jornada, quien asumía el reto con determinación y una actitud optimista desde el primer momento.

El primero en enfrentarse al desafío fue Jaime Enrique Aymara. Aunque su desempeño no fue el mejor y terminó eliminado, dejó un mensaje de apoyo para Jaky, quien tampoco tuvo suerte en su primera huella. Sin embargo, lejos de desanimarse, Jacqueline mantuvo el enfoque y continuó avanzando con confianza.

La siguiente en entrar en acción fue Vanessa Villegas, quien cayó en el juego “Mira y acierta”. Este resultado permitió que Jaky sumara sus primeros 25 dólares y eliminara el temido cero de su acumulado, comenzando a construir su camino en la competencia.

Michael Steven tomó protagonismo. En un momento curioso, apareció con la chaqueta de Jaime Enrique Aymara, aportando un toque de humor y espectáculo. En el juego “Revoltillo”, ambos ofrecieron un duelo intenso, respondiendo correctamente turno a turno, hasta que una pregunta sobre Roberto Baggio dejó fuera a Michael. Jaky avanzó, aunque ya con una vida menos.

Jacqueline decidió retar a una de las competidoras más fuertes: Paulina Trujillo. Contra todo pronóstico, la venció en el “Duelo Clásico”. Luego, en la huella, apostó por la blanca y ganó una vida, alcanzando 175 dólares y descartando el “divide 2”. Su racha continuó al derrotar a Eduardo “El Tanque” Hurtado en “Tres sin cambiar”, sumando más dinero y confianza en su camino.

La competencia no daba tregua. Heidy Tamayo fue la siguiente rival y también cayó ante Jaky en otro intenso “Duelo Clásico”. Con esta victoria, Jacqueline alcanzó los 825 dólares tras obtener 500 en la huella. Todo parecía encaminado hacia una noche perfecta, pero el destino tenía preparado un giro inesperado.

Douglas Salvador apareció como el rival decisivo. En un enfrentamiento reñido, logró quitarle una vida a Jaky y finalmente la eliminó en una remontada impecable. En el duelo final contra Renta Salem, Douglas no dejó escapar la oportunidad: acumuló 1076 dólares antes del cierre y terminó llevándose 1826 dólares en total.

Con ello, se convirtió en el líder de la tabla acumulada y ahora el monto acumulado del Ciclo 1 llega a 4246 dólares, cerrando una noche inolvidable marcada por emoción, estrategia y sorpresas.