¡Histórico! Karol G anuncia tercera fecha en Quito tras agotar dos estadios en un día

Karol G anuncia la tercera fecha de su concierto en Ecuador, luego de lograr dos sold out en un mismo día, este miércoles 29 de abril de 2026.

La tercera fecha para ver a 'La Bichota' será el domingo 17 de enero de 2027. Cada concierto será a día seguido en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Las entradas para el tercer show de Karol G estarán disponibles en preventa desde las 10:00 de este jueves 30 de abril de 2026, primer día de feriado nacional.

La gira de la colombiana arrancará en Estados Unidos en julio de 2026 y terminará en julio de 2027 en Milán, según los detalles que compartió la cantante en sus redes sociales.

Además, Karol G destacó que se confirmarán shows en otras ciudades del mundo.

'Viajando por el mundo' es una canción de Karol G en colaboración con el grupo Manu Chao, lanzada en su álbum 'Tropicoqueta' en 2025. Esta da la vida a su gira mundial

Conoce el precio de las entradas:

General: USD 40

VIP: USD 75

Fan: USD 110

Palco: 150

Cancha: USD 180

Outpt Box: USD 220

Front Box: USD 280

200 Copas Pit: 350

Los precios de las entradas para el concierto de Karol G varían según la ubicación de los asistentes al escenario.