Sismo de 3.6 frente a las costas de Puerto López la tarde de este lunes 8 de septiembre

Sismo en la provincia de Manabí este lunes 8 de septiembre del 2025.

Un sismo de magnitud 3.6 sacudió las costas frente al cantón Puerto López de la provincia de Manabí en horas de la tarde de este lunes 8 de septiembre del 2025.

El Instituto Geofísico reporto que el evento tuvo una magnitud de 3.6 grados en la escala abierta de Richter.

El sismo se localizó a 26 kilómetros del cantón manabita de Puerto López. Una zona constantemente sacudida por temblores en Ecuador.

La profundidad del evento fue de 26 kilómetros y ocurrió a las 16:32 de este lunes.

Las autoridades de Riesgo de Ecuador no señalaron personas afectadas por el temblor ni daños materiales en la zona.

Ecuador es un país de alto riesgo sísmico debido a su ubicación en la zona de colisión de la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, lo que da lugar a una actividad tectónica intensa.

La zona sísmica con mayor peligro se encuentra en la región de la Costa y el Centro-Sur del país, donde se ubican provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas.