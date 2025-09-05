Sismo se sintió en cantones de Manabí, Guayas y Santa Elena este viernes 5 de septiembre

Un sismo con epicentro cerca de Puerto López, provincia de Manabí, se sintió en cantones de Guayas y Santa Elena este viernes 5 de septiembre del 2025. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:42.

De acuerdo al informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5.5 en la escala de Richter. Su epicentro fue a 52 kilómetros de Puerto López con una profundidad de 18 kilómetros.

Este movimiento telúrico también se sintió de forma moderada en Santa Elena, Portoviejo, Sucre y Puerto López. Mientras que en La libertad y Salinas la intensidad fue leve.

Este es el quinto sismo que se reporta en Ecuador desde el 2 al 5 de septiembre. Todos tuvieron como epicentros las provincias de la Costa y Amazonía. El último ocurrió en Shushufindi, Sucumbios, solo horas después de otro reportado en Puyo, Pastaza. Este último se sintió en nueve provincias.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo. Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.