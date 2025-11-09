Sismo sacude la Amazonía de Ecuador la mañana de este domingo 9 de noviembre

Sucúa fue el epidentro de un sismo el 9 de noviembre del 2025

Un fuerte temblor sorprendió a los habitantes de la Amazonía la mañana del domingo 9 de noviembre del 2025. El sismo tuvo como epicentro la provincia de Morona Santiago.

El instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:59 de este domingo a 37. 18 kilómetros de Sucúa. Tuvo una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter con una profundiad de 13 kilómetros.

Este es el segundo sismo que se reporta en la Amazonía en cuatro días. El último temblor ocurrió el 6 de noviembre en 26.74 km de Puyo, provincia de Pastaza ,y tuvo una magnitud de 4.4.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que se registren sismos.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.