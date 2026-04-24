Caso Rosa Chaluisa: impugnan sentencia para que se califique como femicidio

Los restos de Rosa Chaluisa fueron encontrados en una quebrada en Amaguaña

En junio de 2023, el cráneo, las costillas y otros restos óseos de Rosa Chaluisa, fueron encontrados en una quebrada de Amaguaña, parroquia rural de Quito.

Ella desapareció en abril de 2022 y sus familiares aseguraron que el causante de su muerte fue su exesposo, Ismael S., por ello califican el hecho como un femicidio.

Tras ejecutarse las investigaciones correspondientes, en marzo de 2024, las autoridades sentenciaron al culpable de la muerte de Chaluisa por el delito de homicidio y no de femicidio.

Denuncian proceso marcado por "omisiones"

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el homicidio se castiga con una pena de 10 a 13 años, mientras que el femicidio, con una de 22 a 26 años, llegando, si hay agravantes, a los 34 años.

La Red de Acompañamiento a Víctimas y Familias informó que presentó un recurso de casación, con el objetivo de que "la justicia recalifique el delito de homicidio a femicidio, incorporando además el agravante de desaparición".

"El pedido surge porque el proceso judicial ha estado marcado por omisiones, incoherencias y una falta evidente de enfoque de género desde sus primeras etapas", indica la red.