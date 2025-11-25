Sismo sacude la Sierra de Ecuador la mañana de este martes 25 de noviembre

Un sismo en La Maná sorprendió el martes 25 de noviembre del 2025

Un sismo sacudió la Sierra de Ecuador la mañana de este martes 25 de noviembre del 2025. El movimiento telúrico se sintió a las 06:03, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El temblor de magnitud 2.7 en la escala de Richter tuvo como epicentro a 8.24 kilómetros de La Maná, provincia de Cotopaxi. Además ocurrió a una profundidad de 98 km.

Desde el 1 de noviembre hasta el 25 de noviembre en Ecuador se han reportado 29 movimientos telúricos. La mayoría en Puerto Villamil, Galápagos, donde se registra un enjambre sísmico por la actividad volcánica en la isla Fernandina.

El último sismo se reportó en la provincia de Napo. Este tuvo una magnitud de 3.4 y su epicentro se ubicó a 26.15 km de Tena.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.