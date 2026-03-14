Sismo de 3.3 sacudió a la provincia de El Oro este sábado 14 de marzo del 2026

Un temblor se registró en El Oro, este sábado 14 de marzo de 2026.

Un sismo se registró, la tarde de este sábado 14 de marzo de 2026, en la provincia de El Oro, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El evento ocurrió a las 13:03 con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 65 kilómetros, detalló el Geofísico.

El epicentro se localizó a 20,79 kilómetros de Pasaje, en El Oro. El sismo ocurrió dos días después de otro movimiento telúrico que se registró en Guayas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.