Sismo de 3.5 se registro en Cotopaxi este martes 3 de marzo del 2026

EL Geofísico reportó un sismo en La Maná, en la provincia de Cotopaxi

Un sismo de 3.5 de magnitud se registró la mañana de este martes 3 de marzo del en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El evento ocurrió a las 09:00 con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter, con una profundidad de 94 kilómetros, detalló el Geofísico.

El epicentro se localizó a 6.46 kilómetros del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. El sismo ocurrió tres días después de otro movimiento telúrico que se registró en Tabacundo.

Los sismos en Ecuador son frecuentes debido a que el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.