Sismo de 3.5 se registro en Cotopaxi este martes 3 de marzo del 2026

El sismo tuvo como epicentro el cantón La Maná, en el subtrópico de Cotopaxi, informó el Instituto Geofísico. 

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

03 mar 2026 - 10:10

Un sismo de 3.5 de magnitud se registró la mañana de este martes 3 de marzo del  en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

El evento ocurrió a las 09:00 con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter, con una profundidad de 94 kilómetros, detalló el Geofísico.

El epicentro se localizó a 6.46 kilómetros del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. El sismo ocurrió tres días después de otro movimiento telúrico que se registró en Tabacundo. 

Los sismos en Ecuador son frecuentes debido a que el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. 

