Un sismo de 4.2 se registró en la provincia de Guayas este jueves 11 de marzo

El Instituto Geofísico reportó un sismo en la parroquia Nobol, en Guayas.

Un sismo de 4.2 en la escala de Richter se registró la mañana de este jueves 12 de marzo del 2026 en la parroquia Nobol, en la provincia de Guayas.

El evento ocurrió a una profundidad de 58 kilómetros, y el epicentro se localizó a 4.13 kilómetros de Nobol, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Reportes en redes sociales indican que el sismo se sintió de forma leve en distintos puntos de la vía a Daule.