Sismo en Santo Domingo de los Tsáchilas se sintió en tres provincias la tarde de este lunes

Un sismo de 4.2 de magnitud en la escala de Richter se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la tarde de este lunes 29 de septiembre del 2025.

El Instituto Geofísico informó que el sismo ocurrió a las 13:59. El epicentro fue a 17.6 km de La Concordia, en Santo Domingo y tuvo una profundidad de 34 kilómetros.

Según reportes de redes sociales, el movimiento telúrico se sintió en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

Las publicaciones reportaron que el sismo se sintió con mayor fuerza en el cantón Quinindé, en Esmeraldas, aunque no se reportaron víctimas, ni daños materiales. Mientras que en otros cantones, como El Carmen y Santo Domingo, el movimiento fue más leve.

En el reporte preliminar del Geofísico, el epicentro se ubicó en Esmeraldas, y luego se confirmó que fue más abajo, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este es el segundo sismo que se reporta este lunes. En la mañana, las autoridades indicaron un sismo en las costas de Salinas.