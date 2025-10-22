Dos sismos remecen Ecuador la mañana y tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025

Dos sismos se registraron la tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 en Ecuador.

Dos sismos se registraron en Ecuador la mañana y tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025, según reportó el Instituto Geofísico.

A las 13:50 se registró un temblor de 3.9° de magnitud en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a 27.18 kilómetros de Paute, provincia de Azuay.

El sismo se sintió en el sur del país, de acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales.

Más temprano, alrededor de las 11:49 se registró otro sismo en la costa ecuatoriana, frente a Manabí.

El temblor de magnitud 3.5° en la escala de Richter ocurrió a 19.75 kilómetros de Bahía de Caráquez.

De primer momento el Geofísico reportó el movimiento en tierra, pero se confirmó que había ocurrido en el mar.

En ninguno de los dos casos se reportaron personas afectadas o daños materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.